Після початку повномасштабного вторгнення РФ гуморист Максим Галкін залишив Росію та гастролює за кордоном. Подейкують, що під час одного з концертів він отримав подарунок з України.
Про це повідомляє ресурс "КП" й переказує історію отримання цього українського талісману.
Російські журналісти стверджують, що Галкін на гастролях додав до свого репертуару кілька жартів українською.
Як пишуть пропагандисти, на одному з таких виступів чоловік Примадонни отримав хустинку від українки. Вона нібито сказала йому: "Не викидайте. Нехай вона завжди буде з вами".
На це заборонений в Російській Федерації артист нібито коротко відповів їй: "Зі мною".
Максим Галкін залишив РФ: що відомо
Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Лізою й Гаррі залишили Росію.
Згодом Примадонна з їхніми з Галкіним двійнятами повернулася до Російської Федерації. Вона говорила, що дітям час йти до школи. Та згодом вона вдруге залишила батьківщину й отримала паспорт Ізраїлю.
Очевидно, зіркове подружжя не має наміру повертатися до РФ. 10 жовтня Алла Борисівна відвідала концерт Земфіри й засипала співачку компліментами.