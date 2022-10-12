Російські журналісти стверджують, що Галкін на гастролях додав до свого репертуару кілька жартів українською.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ гуморист Максим Галкін залишив Росію та гастролює за кордоном. Подейкують, що під час одного з концертів він отримав подарунок з України.

Про це повідомляє ресурс "КП" й переказує історію отримання цього українського талісману.

Російські журналісти стверджують, що Галкін на гастролях додав до свого репертуару кілька жартів українською.

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Як пишуть пропагандисти, на одному з таких виступів чоловік Примадонни отримав хустинку від українки. Вона нібито сказала йому: "Не викидайте. Нехай вона завжди буде з вами".

На це заборонений в Російській Федерації артист нібито коротко відповів їй: "Зі мною".

Максим Галкін залишив РФ: що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Лізою й Гаррі залишили Росію.

Згодом Примадонна з їхніми з Галкіним двійнятами повернулася до Російської Федерації. Вона говорила, що дітям час йти до школи. Та згодом вона вдруге залишила батьківщину й отримала паспорт Ізраїлю.

Очевидно, зіркове подружжя не має наміру повертатися до РФ. 10 жовтня Алла Борисівна відвідала концерт Земфіри й засипала співачку компліментами.

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