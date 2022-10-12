Галкіна "вижили" з РФ й визнали його "іноагентом" / Скріншот

Після початку повномасштабного вторгнення РФ гуморист Максим Галкін залишив Росію та гастролює за кордоном. Подейкують, що під час одного з концертів він отримав подарунок з України. 

Про це повідомляє ресурс "КП" й переказує історію отримання цього українського талісману.

Російські журналісти стверджують, що Галкін на гастролях додав до свого репертуару кілька жартів українською. 

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Як пишуть пропагандисти, на одному з таких виступів чоловік Примадонни отримав хустинку від українки. Вона нібито сказала йому: "Не викидайте. Нехай вона завжди буде з вами".

На це заборонений в Російській Федерації артист нібито коротко відповів їй: "Зі мною".

Максим Галкін залишив РФ: що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Лізою й Гаррі залишили Росію.

Згодом Примадонна з їхніми з Галкіним двійнятами повернулася до Російської Федерації. Вона говорила, що дітям час йти до школи. Та згодом вона вдруге залишила батьківщину й отримала паспорт Ізраїлю.

Очевидно, зіркове подружжя не має наміру повертатися до РФ. 10 жовтня Алла Борисівна відвідала концерт Земфіри й засипала співачку компліментами.

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