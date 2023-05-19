Він пояснив, чому вимагає зняти з себе статус "іноагента".

Російський шоумен Максим Галкін несподівано заговорив українською мовою. У коментарях під своїм постом він висловився про те, чому звернувся до суду з проханням зняти з себе статус "іноагента".

Він написав, що хоче отримати підтвердження звинувачень у діяльності проти своєї країни.

"Так, почитаєш новини, можна подумати, що я просто благаю. Коли люди пишуть доноси на своїх рідних - вони в новинах патріоти, а коли людина вимагає підтвердження звинувачень у діяльності проти своєї країни - вона просить поблажливості", - написав Галкін.

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Максима Галкіна визнали "іноагентом" у РФ

16 вересня 2022 року Максим Галкін потрапив до реєстру "іноагентів" Росії. Перший час він дуже радів цьому статусу, адже вважав його певним визнанням. Він не упускав можливості нагадати про це своїм шанувальникам.

Однак нещодавно стало відомо, що він подав позов до Замоскворецького суду Москви з проханням позбавити його цього статусу.

Зазначимо, шоумен все так само підтримує Україну в розв'язаній РФ війні. У рідну країну він не планує повертатися. До того ж він вже отримав паспорт громадянина Ізраїлю.

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