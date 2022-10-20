Український поет і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан показав фото своєї доньки та її зворушливий малюнок. 10-річна Марія зобразила рідне місто Харків і кішку, за якою дуже сумує. Знімок картини і її автора Сергій оприлюднив у своєму Instagram-блозі.
"Марія намалювала Харків і свою кішку, за якою дуже сумує. Бережіть себе і не впадайте в зневіру", - прокоментував Сергій Жадан.
На малюнку зображена альтанка біля фонтану "Дзеркальний струмінь" в Харківському сквері Перемоги. Поруч зображені опале листя, тому можна зрозуміти, що Марія зобразила саме осінній період. Також поруч з аркою сидить кішка, за якою дівчинка дуже сумує.
Реакція соцмереж
Фанати, які дізналися рідне місце, були дуже зворушені. Деякі шанувальники написали, що не можуть стримати сліз:
- "Це дуже атмосферний малюнок..."
- "Яка гарна картинка! Маленький художник"
- "Ми всі сумуємо за Харковом... Дуже талановита дочка у вас, Сергій!"
- "Хороший малюнок, відразу видно, що Харків"
Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан отримав нагороду за оборону Харкова. Відомий харків'янин активно допомагає військовим і волонтерам, які захищають його рідне місто.