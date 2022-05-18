Злата Мітчелл вже давно живе окремо від мами.

16-річна дочка телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл Показала світу свого бойфренда з Каліфорнії. Його звуть Оскар. Дівчинка опублікувала в Instagram зворушливе фото, на якому злилася з коханим в обіймах і поцілунку.

Відзначимо, Злата вже давно не дитина. У її роки у неї є власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING, вона захоплюється хіп-хопом і навіть сама створює постановки. Сама Мітчелл називає себе хореографом і феміністкою. Зараз разом зі своїм коханим перебуває в Каліфорнії.

Крім Злати телеведуча Ольга Фреймут виховує сина Валерія і дочку Євдокію від нинішнього чоловіка Володимира Локотко.

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала рідкісне фото з сином у його день народження.

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