Жінка привітала доньку з днем народження.

Мама телеведучої Регіни Тодоренко, яка мовчить з початку війни в Україні, звернулася до дочки.

У день народження Регіни мама привітала її і зазначила, що їх одеська сім'я дуже любить її, пишається і чекає додому.

Також жінка побажала опальній телеведучій, щоб її оточували тільки гідні люди і кожен новий день приносив їй гармонію в душі.

"З днем народження, наша улюблена ластівко, наша унікальна донечко! Будь нам здоровою, щасливою і коханою! Нехай тебе оточують гідні люди, нових цікавих ідей і творчих проектів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію в душі і позитивні емоції! Наша одеська сім'я любить, чекає і завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!", - написала Ірина Тодоренко в Instagram.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко випустила пісню "Він за мною", в якій попрощалася зі своїми рідними з Одеси.

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