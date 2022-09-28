Знаменитість виклала колаж з фотографій.

Відома українська телеведуча Марічка Падалко святкує професійний ювілей - 28 вересня виповнюється рівно двадцять років відтоді, як вона є частиною команди каналу 1+1.

На честь цього в своєму Instagram-блозі вона виклала колаж з сьогоднішнього фото і знімка двадцятирічної давності. Шанувальники помітили, що зірка новин за цей час практично не змінилася.

Відео дня

"2002 vs 2022. 20 років на 1+1. Спасибі всім, хто поруч, і тим, хто по той бік екрану. Переможемо!" - написала ведуча під фотографіями зі студії.

Реакція соцмереж

Ось що шанувальники Марічки написали їй в коментарях під фотографіями:

Абсолютно не змінилася!! Стала тільки краще!!

Ви майже не змінилися! Пам'ятаю, як дивився мультфільм Марічкін

Ви тоді новини спорту вели, наскільки я пам'ятаю.

Наша красуня!

Вітаю! Марічко, дякую за те, що ви є! За вашу працю! І завжди точні і саме ті питання до гостей, які хочеться задати мені, як глядачеві)) Безмежно рада нашому знайомству.

Марічка Падалко на 1+1

Зазначимо, Падалко почала працювати на каналі 1+1 у 2002 році. Спочатку вона вела рубрику про спорт, а з 2006 року стала ведучою новин ТСН.

У 2009-2010 році проявила себе як ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1", а пізніше стала автором рубрики "Матусин щоденник" в цій же програмі. Вела "Марічкін кінозал" - програму, в якій розповідала дітям про мультфільми і персонажів.

Нагадаємо, Марічка Падалко заступилася за Олену Зеленську і повторила її позу для Vogue.

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