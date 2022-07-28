Нещодавно дружина президента з'явилася на обкладинці культового видання Vogue. Однак фотографію гостро розкритикували.

Телеведуча Марічка Падалко повторила фотографію першої леді України Олени Зеленської для американського журналу Vogue. Таким чином Марічка приєдналася до флешмобу #sitlikeagirl, який був організований на підтримку Олени.

Поза першої леді на гучному фото викликала у багатьох обурення і критику. Нібито там вона виглядає зовсім не жіночно. Однак ті, хто оцінив знімок, вирішили підтримати Зеленську і запустили флешмоб під хештегом #sitlikeagirl. Дівчата і жінки викладають схожі фотографії.

"Хейт в українських соцмережах навколо фото Олени Зеленської на обкладинці Vogue закінчився флешмобом у Facebook. Багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді. У мережі зараз набувають популярності фото з хештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", - написала Марічка Падалко під своїм фото.

Зазначимо, автор фотографії - відома Енні Лейбовіц. Для зйомки вона спеціально приїхала до Києва.

Нагадаємо, фотосесія подружжя Зеленських для Vogue підкорила мережу.

Також УНІАН писав, що заплакані Лідія Таран і Марічка Падалко зворушили фото на фоні розбитого ЖК.

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