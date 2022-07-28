Телеведуча Марічка Падалко повторила фотографію першої леді України Олени Зеленської для американського журналу Vogue. Таким чином Марічка приєдналася до флешмобу #sitlikeagirl, який був організований на підтримку Олени.
Поза першої леді на гучному фото викликала у багатьох обурення і критику. Нібито там вона виглядає зовсім не жіночно. Однак ті, хто оцінив знімок, вирішили підтримати Зеленську і запустили флешмоб під хештегом #sitlikeagirl. Дівчата і жінки викладають схожі фотографії.
"Хейт в українських соцмережах навколо фото Олени Зеленської на обкладинці Vogue закінчився флешмобом у Facebook. Багатьох жінок обурила претензія з боку "традиціоналістів" до тієї пози, в якій сидить перша леді. У мережі зараз набувають популярності фото з хештегом #sitlikeagirl. Флешмоб покликаний висміяти нав'язування дівчатам з дитинства стереотипної поведінки в суспільстві", - написала Марічка Падалко під своїм фото.
Зазначимо, автор фотографії - відома Енні Лейбовіц. Для зйомки вона спеціально приїхала до Києва.
Нагадаємо, фотосесія подружжя Зеленських для Vogue підкорила мережу.
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