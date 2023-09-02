Ведуча не публікує нові фото з обранцем.

Відома українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, чому її чоловік, який захищає Україну, "зник" з соцмереж. Зірка не показала світлини обранця навіть нині, коли зробила із ним фотосесію.

Натомість Падалко показала себе та дітей. Уся родина ведучої відпочивала на Закарпатті. Нині їм рідко вдається побути усім разом, а тому зірка захотіла "зафіксувати" цей момент на пам'ять.

"Ми зробили родинну фотосесію "просто так" - не тому, що Новий рік, і "треба фото", не тому, що подарували сертифікат, і його треба використати, і не тому, що треба для ЗМІ, а просто тому, що хочемо зафіксувати час разом, бо ми не знаємо, що буде з нами завтра і яким буде наступне літо", - розповіла вона.

Відео дня

На нових фото Падалко позувала поруч з дітьми та щиро посміхалася. Ведуча розповіла, що вирішила показувати не усі світлини не просто так.

"Звісно, одна з причин для фотосесії була коротка відпустка нашого тата, і нашими спільними з ним фото я пишаюся найбільше. Але з поваги до всіх воїнів і родин, які не мають зараз такої можливості, ці світлини поки залишатимуть тільки в родині", - пояснила ведуча.

Вчинок зірки вразив та розчулив фанів. Вони подякували ведучій за повагу до військових, а також зазначили, що дуже пишаються її родиною. Також коментатори написали:

"Ваша усмішка мені надихає завжди! А діти, усі діти неймовірні! Щиро дякую за позитивні фото"

"Марічко, які ви молодці. Саме так, треба ловити момент. Я теж так люблю і вважаю, що це - правильно. Особливо з родиною"

"Плюсую, треба робити фотосесії, і я навіть за те, що треба їх викладати в соцмережі. Не знаємо, що з нами буде завтра, де ми будемо. А так завжди є острівець спогадів".

Нагадаємо, чоловік Марічки Падалко - військовий Єгор Соболєв. Декілька місяців тому він отримав звання офіцера. А у серпні обранець ведучої отримав відпустку, разом з родиною він вирушив на відпочинок.

Вас також можуть зацікавити новини: