Ведуча зазначила, що її чоловіку, який нині служить у ЗСУ, дали 10 днів офіційної відпустки.

Відома українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про важливу події. Її чоловіку-військовому дали відпустку, а тому вони вирушили на відпочинок. У подорож на Закарпаття поїхала уся родина зірки.

"Коханому дали 10 днів офіційної відпустки, і ми їдемо на Закарпаття. Як і багато з вас востаннє ми кудись їздили разом в 2021 році. Я не думала, що кудись поїдемо навіть, якщо чоловіка і відпустять. Не сприймате це за кокетство, але в наш час сказати собі "я маю відпочити", це теж може бути викликом, бо робота і справи ніби тебе тримають в тонусі і не залишають простору для рефлексій і роздумів", - написала Падалко в Instagram.

Зірка ТСН і марафону "Єдині новини" зазначила, що діти швидко зростають. Ведуча та її чоловік виховують трьох підлітків, тому Падалко хоче проводити з доньками та сином якомога більше часу, поки вони не стали дорослими.

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"Ми не хочемо пропустити те, що залишилося. Ми всі і так багато пропустили останнім часом", - додала зірка та зазначила, що планує на тиждень "зникнути" із соцмереж, аби проводити більше часу з дітьми.

У коментарях фани підтримали Падалко. Користувачі визнають, що відпустка, особливо з чоловіком-військовим та дітьми, які так швидко зростають, дуже важлива навіть у таких непростих умовах. Вони пишуть:

"Чудова новина! Навіть психологи радять не відкладати на потім якісь приємності, що здаються не на часі. Усі мають право на відпочинок"

"Гарного вам відпочинку, наша Марічко. Привезіть з відпочинку гарну звістку про перемогу"

"Матуся така мініатюрна, юна!".

Чоловік Марічки Падалко служить у ЗСУ - що відомо

Обранець ведучої - військовий Єгор Соболєв. Він брав участь у боях за Ірпінь та захищає Україну з перших днів повномасштабної війни, адже отримав військову спеціальність ще у 2021 році.

Нещодавно Падалко похвалилася новим "статусом". Її чоловік отримав підвищення, а тому нині вона - дружина офіцера.

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