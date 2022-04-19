Телеведуча розповіла, які емоції пережила після 24 лютого.

Телеведуча Маша Єфросиніна з перших днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернулася до росіян із закликом зупинити війну. Зірка телеекранів озвучила свою чітку позицію - ніякої "дружби народів" вже не буде. Зараз Маша "отруєна злістю" до росіян.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

"Сьогодні вже не можу, я просякнута, отруєна цією злістю, мені хочеться вирвати її з себе. Страх і жах придушені, ти в цьому живеш, все це – в гіпертонусних кінцівках. Ти весь пронизаний горем, всередині в середині тебе - горе. У кожній клітці - горе, горе. І тільки сила віри і духу може допомогти говорити у відповідь на все погане, що в тебе летить, відповідати, – ні, я буду далі робити те, що повинен", - розповіла Марія.

Єфросиніна розповіла, що перші тижні після початку бомбардувань українських міст для неї були в страшному стресі. Стрес був настільки сильним, що зараз Маша переглядає свої ж відеозвернення і не впізнає себе.

"Це обличчя, спотворене агресією, цей оскал моторошний. Зла, зла жінка, але це я. Але я писала кожне своє звернення під бомбардуванням. Ось це найстрашніше своє звернення, я записала, коли Київ бомбили", - прокоментувала телеведуча і волонтер.

Вона каже, що не шкодує про те, що показала свої справжні емоції в цей момент. Зараз вони нікуди не пропали.

"Сьогодні я просякнута, отруєна цією злістю. Мені хочеться вирвати її з себе, так погано фізіологічно. Але я собі це дозволяю, я стала дозволяти собі бути тією, яка я сьогодні, і мені не соромно", - розповіла Марія.

Єфросиніна зазначила, що схоже вона вже переживала вісім років тому.

"Меншою мірою я це вже пережила в 2014 році, коли я стала активно критикувати анексію Криму, і мій рідний Крим на мене наїжачився. Мене відкрито звинувачували в чому завгодно. Але сьогодні 2022 рік, і все це можна пройти", - резюмувала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна з матами звернулася до прихильників "дружби народів".

Вас також можуть зацікавити новини: