Дмитро Биков висловив гордість за українців.

Російський письменник Дмитро Биков заявив, що поки Україна стає сильною і незалежною країною, Росія всі свої сили спрямовує на ворожнечу і ненависть.

"На моїх очах народжується велика країна, і це не Росія. Мені болісно прикро, з одного боку, а з іншого – я жахливо ними (українцями, - УНІАН) гордий", – сказав Биков в ефірі програми "Воздух".

Письменник додав, що йому соромно за те, що росіяни влаштували геноцид українського народу.

Крім того, Биков зазначив, що зараз Україну підтримує весь світ. Він упевнений, що Нобелівську премію з літератури цього року отримає саме автор з нашої країни. Серед головних претендентів він назвав Сергія Жадана та Олександра Кабанова.

Відзначимо, в березні 2014 року разом з низкою інших діячів науки і культури Биков висловив свою незгоду з політикою російської влади в Криму. Через п'ять років Биков підкреслив, що вважає приєднання Криму неправильним кроком і навіть трагедією, підкреслюючи, що аналогічна трагедія сталася і на Донбасі.

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