Окупанти перевершили 10 жовтня

Російські війська випустили сьогодні по Україні близько 100 ракет.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти перевершили 10 жовтня - тоді застосували 80 ракет.

"Так, це масований ракетний удар. Так, об'єкти критичної інфраструктури - перша ціль. Але, як бачимо, наслідки ракетних атак є і по житлових будинках", - розповів він.

За словами Ігната, у сьогоднішньому масованому ударі брали участь літаки російської стратегічної авіації. Серед збитих ракет є і Х-101, і Х-555.

Також росіяни застосували ракети "Калібр" морського базування. Інформацію про кількість збитих ракет Ігнат пообіцяв оприлюднити пізніше.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада - що відомо

У вівторок 15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві російські ракети впали на багатоповерхівки у Печерському районі, є загиблий.

За інформацією НЕК "Укренерго", зафіксовано удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни. Найскладніша ситуація наразі у центральних та північних регіонах. Енергетики ввели аварійні відключення світла. Знеструмлена щонайменше половина Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

В Офісі президента, реагуючи на масований ракетний удар по цивільній інфраструктурі, наголосили, що таким чином Росія тільки збільшує розмір репарацій.

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