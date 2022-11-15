Сьогодні майже по всій території України пролунали вибухи. Росія продовжує ракетний терор.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак через нові ракетні удари по Україні назвав росіян "боягузами".

"Боягузи, що тільки збільшують розмір компенсацій, які українцям платитимуть їх громадяни", - написав він у Telegram, коментуючи масовану ракетну атаку Росії по території України.

Єрмак наголосив, що Росія війну не виграє, а Україна "усе відновить".

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"Деякі невдахи надто болісно реагують на єдино можливий сценарій у реальному світі. Цей сценарій - українська формула миру. Інакше не буде. Мир буде тільки українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року", - наголосив Єрмак.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що масований обстріл міст під час G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею "діалогу" з агресором.

"Запам’ятайте: РФ не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку", - наголосив Подоляк.

Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - написав він.

Ракетні удари по Україні 15 листопада: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні.

Наразі відомо про роботу ППО на Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині, а також у Києві.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також ворожу ракету збито над Сумщиною.

Про вибухи повідомив також мер Львова Андрій Садовий. Згодом він повідомив, що частина міста залишилась без електроенергії.

Також російські ракети влучили в об’єкти у Харкові, пізніше стало відомо, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Харків частково знеструмлений.

Крім того, ворог завдав два ракетних удари по енергетичній інфраструктурі Житомира, у місті немає світла.

У Кременчуцькому районі Полтавщини росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури.

Через ракетну атаку у Києві та ряді областей України запровадили аварійні відключення електроенергії.

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