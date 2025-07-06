Слухачі сприйняли цю новину дуже емоційно.

Український співак і композитор Melovin (Костянтин Бочаров) оголосив про свою мобілізацію до лав Державної прикордонної служби України.

Згідно з опублікованим МУЗВАР відео, на концерті у Києві 28-річний артист виступив разом із Академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби. У зверненні до слухачів він повідомив, що тепер несе там службу. Люди зустріли цю новину гучними оплесками:

"З того часу я граю з цим ансамблем. Несу свою службу, але музичну, разом із такими неймовірними музикантами Держприкордонної служби України".

Зірки у лавах Збройних сил України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про мобілізацію барабанщика українського рок-гурту "Жадан і Собаки" Віталія Бронішевського.

Минулої весни до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" доєдналися одразу троє учасників цього гурту - Сергій Жадан, Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

Також раніше про мобілізацію оголосив співак Міша Крупін. Відомо, що він став частиною 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд".

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