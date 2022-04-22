Український співак MELOVIN пояснив, чому путініст Філіп Кіркоров вибрав саме таку позицію.

Український артист Меловін прокоментував те, що за два місяці Філіп Кіркоров лише раз висловився про ситуацію в Україні. Дане висловлювання стосувалося прохання відпустити політика і чоловіка Оксани Марченко Віктора Медведчука.

Свою позицію MELOVIN озвучив в інтерв'ю "ЖВЛ".

Артист вважає, що Кіркоров вже не розраховує на європейське визнання через вік, тому може собі дозволити прийняти таку позицію.

"У нього дуже багато друзів є в Україні, які 100% йому все розповідали. З іншого боку, я розумію, що це людина похилого віку, яка розуміє, що будувати кар'єру десь в Європі чи Україні вже немає сенсу. Мені здається, він тому і мовчить, щоб просто дожити свої роки в своїх замках", - висловився український артист.

Меловін стверджує - не зв'язувався зі своїм російським колегою, так як це безглуздо, і зараз є маса інших справ, більш важливих.

"Краще допомагати своїй країні, ніж зв'язуватися з тими, хто не хоче тебе слухати. Вони для мене всі труси, бо якби вийшли всі - зрозуміло, щоб тоді сталося. Сталося б те ж саме, що сталося у нас з Януковичем", - резюмував співак.

Нагадаємо, раніше голлівудський актор розповів про страшну ніч у Львівському бомбосховищі.

Вас також можуть зацікавити новини: