Близько тижня Лев Шрайбер перебував у Львові.

Голлівудський актор Лев Шрайбер розповів, як одного разу провів ніч в українському бомбосховищі, ховаючись від обстрілів російськими окупантами.

Актор не зміг залишитися осторонь від війни в Україні, оскільки має українське коріння. З перших днів вторгнення він зайнявся волонтерством. Спочатку він готував їжу для біженців, а потім і зовсім приїхав до Львова.

У своєму Instagram він розповів, як проводив більшу частину свого часу в підвалі одного з готелів Львова.

"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.

Чим відомий Лев Шрайбер

Лев Шрайбер - американський актор, режисер, сценарист і продюсер. Лауреат премії "Тоні". Володар 6 номінацій на "Золотий глобус". Відомий по ряду незалежних фільмів і декільком блокбастерам, включаючи картину "Люди Ікс: Початок. Росомаха" і перші три фільми серії фільмів "Крик".

Нагадаємо, раніше під час прямого ефіру Ребрик і Огнєвіч прогримів потужний вибух.

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