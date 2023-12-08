Він каже, що повістка йому ще не приходила, хоча він був у військоматі.

Український актор театру і кіно Юрій Феліпенко з перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ТрО, але пробув там недовго.

Як він розповів в інтерв'ю УНІАН, у його команді були досвідчені бійці, з досвідом АТО. Він, порівняно з ними, взагалі нічого не знав про військову справу.

"Десь за тиждень вони сказали мені поїхати додому, перевдягтися, мовляв, потім вони мене заберуть. Але назад мене вже не взяли. Сказали, що маю займатися своєю справою", - розповів зірка серіалу "Колір помсти".

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Він додав, що весь час волонтерив, донатив та допомагав сусідам. Але згодом актор вирішив, що треба йти у військомат.

"У травні ми з Костею Темляком ("Кріпосна", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кіборги") пішли у військкомат. Нас записали, взяли усі дані, але поки повістка не приходила", - додав Феліпенко.

Крім того, знаменитість каже, що його однокурсники наразі служать у батальйоні "Свобода".

"Абсолютно всі військовослужбовці заслуговують найбільшої поваги і пошани. Бо поки я тут працюю і знімаюся, вони борються на передовій", - підсумував Феліпенко.

Нагадаємо, раніше Юрій Феліпенко натякнув на весілля з дівчиною, з якою розлучився до війни.

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