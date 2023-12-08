Вони то сходилися, то розходилися. При цьому під час великої війни зрозуміли, що хочуть бути разом.

Популярний український актор, який зіграв у таких серіалах як "Колір помсти", "Знайду пару коханому", "Дитина з гарантією" та інших, зізнався, що готовий до сім'ї та дітей.

В інтерв'ю УНІАН він розповів, що вже майже п'ять років зустрічається з ведучою YouTube-шоу "ебаут" Катею Мотрич. Дівчина кілька разів приходила до нього на вистави в Театр на Подолі, а потім зважилася написати йому в соцмережах.

"Катя тричі приходила на мої вистави в Театр на Подолі. Вже потім зізналася, що вперше навіть була з хлопцем. Після останньої вистави вона написала мені в месенджер: "По-перше, ви привертаєте погляд із залу. По-друге, не знайшла для вас приводу відмовити мені в декількох келихах вина". Я подумав, як добре написано, і вирішив познайомитися. У мене був насичений період – зйомки, вистави, репетиції, так що коли зустрілися, я був втомленим. Скажу чесно, Катя відразу мені сподобалася, але виду я не подав. Ще деякий час ми просто спілкувалися, потім зрозуміли, що повинні бути разом", - розповів Феліпенко.

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Однак у стосунках пари не все було гладко - вони то сходилися, то розходилися. До початку повномасштабного вторгнення вони і зовсім вирішили розлучитися остаточно. При цьому 23 лютого 2022 року вони зустрілися, щоб знову обговорити їхні стосунки.

"Напередодні вторгнення я розійшовся з дівчиною, але 23 лютого ми вирішили провести вечір разом, ще раз обговорити наші стосунки. Ми відмінно поспілкувалися, заснули, а прокинулися вже з війною", - говорить актор.

Він додав, що тоді пара вирішила знову возз'єднатися: "Не війна вплинула на наше возз'єднання, а розуміння, що це абсолютно моя людина, що я її люблю".

Крім того, Феліпенко сказав, що вони з Катею обговорюють плани на майбутнє. Їм вже хочеться створити свою сім'ю і народити дітей.

Нагадаємо, відомий український співак натякнув на весілля.

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