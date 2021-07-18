За словами менеджера МакЅим, артистка перебуває під наглядом, їй надається вся необхідна допомога.

Менеджер російської співачки Марини Абросимової, більш відомої як МакЅим, прокоментувала інформацію про відмову легені у співачки.

На своїй сторінці в Instagram Маргарита Соколова поскаржилася, що у неї розривається телефон, а інформацію про стан здоров'я співачки за законом заборонено видавати без згоди родичів.

"Я не знаю, хто знову скинув інфу про стан Марини. Таку інформацію навіть за законом заборонено видавати без згоди на те родичів. Але навіть родичі і ми не володіємо такою інформацією, тому що вихідні. Лікуючі лікарі знаходяться на вихідних. А зв'язок ми тримаємо саме з ними. До понеділка ніякої точної інформації не буде!!!! Прошу вашого розуміння!"- написала Соколова.

За її словами, артистка перебуває під наглядом, їй надається вся необхідна допомога.

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"Лікуючий лікар має повну картину динаміки. І необхідна саме його думка і його коментарі", - запевнила менеджер.

Раніше ЗМІ повідомили, що у МакЅим відмовляє права легеня, їй стає гірше.

"За даними рентгену, права легеня в артистки перестає працювати, там збільшуються кісти й порожнини. Через що почалися ускладнення органа, не допомагає навіть ШВЛ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що проблеми з роботою легенів позначилися і на серці.

"У співачки збільшені ліві відділи серця, що свідчить про лівошлуночкову недостатність", - додають росЗМІ.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували і виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

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Автор: Григорій Бондар