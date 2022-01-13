Бізнесмен поділився однією зі своїх новорічних резолюцій.

Головний герой дванадцятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський дав собі обіцянку на новий 2022 рік.

"Одна з моїх новорічних резолюцій: у 2022 році я собі обіцяю, що буду завжди займатися тільки тим, що мені в кайф. І це буде у мене виходити так класно, що мені це буде приносити дохід", - написав Топольський.

До слова, Топольський на проекті "Холостяк" буде шукати дівчину, з якою у нього будуть збігатися цінності і погляди на життя. Також він хоче бачити поруч з собою дівчину, з якою у них буде щирість і кохання.

Читайте також"Яка красива": Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпустціЯк повідомляв УНІАН, прем'єра 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" відбудеться в березні 2022 року. Зйомки шоу вже стартували. Ведучий - Григорій Решетник.

Головним героєм шоу цього разу став 32-річний Алекс Топольський - українець, який побудував успішний бізнес з нерухомості в Америці.

Тим часом в мережі почалися палкі дискусії з приводу зовнішності хлопця: одним вона подобається, інші ж її критикують. УНІАН зібрав найгарячіші фото нового "холостяка" Алекса Топольського.

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