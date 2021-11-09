Алекс Топольський - новий "холостяк" / фото СТБ
Телеканал СТБ розсекретив ім'я нового "Холостяка". Ним став 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.
Читайте також"Холостячка": кого Злата Огнєвіч вигнала із шоу у восьмому випуску (фото)Як повідомляє прес-служба СТБ, Алекс народився і виріс у Львові. Одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру.
Нині Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він побудував в Америці успішний бізнес.
Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" уже стартували. Ведучий ― Григорій Решетник.
Прем'єра романтичного реаліті "Холостяк-12" відбудеться у березні 2022 року.
Що відомо про шоу "Холостяк"
- "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ. Це адаптація американського проекту The Bachelor.
- У кожному випуску головний герой зустрічається з одною або одразу декількома дівчатами. Ці побачення проходять в різних місцях — у ресторані, у басейні, на кораблі, на віллі й так далі. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.
- Кількість претенденток зменшується з кожним випуском: холостяк сам вирішує, кого залишити, і з ким він хотів би познайомитися ближче. У фіналі залишаються тільки дві дівчини. Після їхнього знайомства з батьками холостяка, герой робить свій вибір у шоу.