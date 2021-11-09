Прем'єра романтичного реаліті "Холостяк-12" відбудеться у березні 2022 року.

Телеканал СТБ розсекретив ім'я нового "Холостяка". Ним став 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.

Читайте також"Холостячка": кого Злата Огнєвіч вигнала із шоу у восьмому випуску (фото)Як повідомляє прес-служба СТБ, Алекс народився і виріс у Львові. Одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру.

Нині Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він побудував в Америці успішний бізнес.

Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" уже стартували. Ведучий ― Григорій Решетник.

Прем'єра романтичного реаліті "Холостяк-12" відбудеться у березні 2022 року.

Що відомо про шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ. Це адаптація американського проекту The Bachelor.

У кожному випуску головний герой зустрічається з одною або одразу декількома дівчатами. Ці побачення проходять в різних місцях — у ресторані, у басейні, на кораблі, на віллі й так далі. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.

Кількість претенденток зменшується з кожним випуском: холостяк сам вирішує, кого залишити, і з ким він хотів би познайомитися ближче. У фіналі залишаються тільки дві дівчини. Після їхнього знайомства з батьками холостяка, герой робить свій вибір у шоу.

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Автор: Ольга Робейко