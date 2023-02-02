У блогера запитали, чи зраджував він колись Даші Квітковій.

У січні цього року фанатів пари Микити Добриніна і Даші Квіткової шокувала новина про те, що зірки розлучилися. Як пояснила Даша, вони все ще кохають один одного, проте вирішили зробити паузу в токсичних один для одного стосунках.

Не дивно, що після цієї заяви і Микиту, і Дашу почали атакувати питаннями про особисте життя. Зараз у Добриніна запитали про те, чи зраджував він колись своїй дружині. Ось що відповів блогер:

"Розумію, якщо про подібне часто пишуть, це поширена історія деяких стосунків, як і піднімати руку. Шкода, що ви це виносили, терпіли. Любіть і цінуйте себе".

Також у нього запитали про фізичне насильство у стосунках. Добринін чітко дав зрозуміти, що у нього цього ніколи не було, а також підкреслив, що це не можна терпіти. Знаменитість згадав недавню історію з блогерами з Івано-Франківська, які їздили до Києва, влаштовували там вечірки, запрошували дівчат, яких схиляли пити алкоголь і, ймовірно, підмішували туди заборонені речовини.

"Звичайно, не було. Ніхто не має права цього робити. Сподіваюся, що і з ситуацією з хлопцями, які знущалися над дівчатами, зараз поліція швидко розбереться", - прокоментував Микита Добринін.

Історія кохання Добриніна і Квіткової

Пара познайомилася на зйомках дев'ятого сезону шоу "Холостяк", де Микита був головним героєм, а Даша - однією з учасниць.

Вони були однією з трьох пар, яка змогла побудувати щасливу сім'ю після шоу "Холостяк" (статистика "холостяків" у всіх країнах). У 2021 році у пари народився син Лев. У 2022 році вони повінчалися.

Нагадаємо, Даша Квіткова відповіла, чи повернеться до Добриніна.

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