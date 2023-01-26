Поки вона не бачить шансів на відновлення їхньої сім'ї.

Українська блогерка Даша Квіткова після новини про розлучення з Микитою Добриніним вирішила відповісти шанувальникам на питання, чи зійдеться вона з екс-чоловіком.

В інста-сторіз Даша оприлюднила повідомлення шанувальників, які закликали її зберегти шлюб з Добриніним. Однак дівчина попросила, щоб вони з розумінням поставилися до прохання не турбувати її в діректі.

"Не розлучаються люди, коли у стосунках все добре. Не розходяться люди через роботу, як всі пишуть, що ми розійшлися через мою роботу. Сподіваюся, ви це зрозумієте. Я відповідала вже в інтерв'ю, що поки немає шансів, і точно ми не зійдемося з Микитою", - сказала Квіткова.

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Вона додала, що не знає, як складеться їхня доля через рік, але зараз у кожного з них своє життя. За словами Даші, зараз вона відчуває себе вільно, потужно і сильно.

"Я не страждаю, у мене немає смутку в очах, про який ви пишете. Ми спілкуємося, ми бачимося, у нас є син. У нас все добре, але окремо", - додала Квіткова.

Нагадаємо, раніше дружина Григорія Решетника висловилася про розлучення Квіткової і Добриніна.

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