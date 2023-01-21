Пара була одружена з 2020 року.

Українська блогерка-мільйонник Даша Квіткова повідомила про розлучення з телеведучим Микитою Добриніним. Цією шокуючою новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина написала, що вони з Микитою більше не разом. Однак розкривати причину розлучення не стала.

"Не буде брудної білизни і пошуку винних. У нас росте син, і ми робимо все для того, щоб залишитися в хороших батьківських відносинах. Я буду вдячна за розуміння і повагу до рішення, яке ми ухвалили. Ухвалили не для вас, а для себе і подальшого життя", - написала Квіткова.

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Сам Микита написав у своєму блозі, що бути окремо - це їхнє спільне рішення.

"Це життя. Нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно", - додав телеведучий.

Історія стосунків Добриніна і Квіткової

Пара познайомилася на шоу "Холостяк". Микита саме Дашу вибрав у фіналі проекту. Незабаром вони почали жити разом.

Вже в 2020 році вони зіграли розкішне весілля в Києві. У них є син Лев.

Зовсім недавно екс-подружжя говорило про своє бажання народити другу дитину. Більш того, вони розповідали і про підготовку до появи немовляти. Тому новина про їхнє розлучення застала зненацька, адже це була одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

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