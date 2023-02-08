У театрі "Современник" актриса пропрацювала майже 50 років.

84-річна актриса Лія Ахеджакова розповіла, що її вигнали з театру "Современник". Там вона пропрацювала майже 50 років. За словами знаменитості, звільнення було за наказом керівництва. Ахеджакову відразу ж прибрали з усіх постановок, опублікувавши новий розклад.

"Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу розгніваних якихось людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу і плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", - сказала артистка, пишуть росЗМІ.

Позиція Ахеджакової щодо війни в Україні

Російська актриса театру і кіно засудила Путіна за те, що Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Попри свої антивоєнні переконання, Ахеджакова залишалася в Росії і не планувала нікуди їхати, оскільки там її батьківщина.

Відео дня

"Якщо тільки на мить вдуматися в ситуацію: через одну людину, яка вирішила таким кривавим методом догодити собі, дати людям страждання через якісь власні комплекси, страхи та інше, навіки посварилися два, колись, дружні народи, які пліч-о-пліч билися з фашистсько-нацистською нечистю. А сьогодні нащадки тих, хто гинув заради миру в усьому світі, влаштовують ще одну криваву бійню, вбиваючи жінок і дітей, людей похилого віку і просто мирних жителів, які нічого не зробили Росії", - сказала актриса Лія Ахеджакова навесні минулого року.

Нагадаємо, в РФ нещадно накинулися на актора, який підтримав Україну "Кухня".

Вас також можуть зацікавити новини: