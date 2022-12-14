Його помітили в аеропорту Стамбула.

Співак-путініст Григорій Лепс в останні кілька днів не раз ставав предметом обговорень через свою агресивну поведінку. Мабуть, він вирішив відправитися у відпустку, щоб відпочити і заспокоїти нерви, оскільки його помітили в аеропорту Стамбула на рейсі в Мілан.

На знімках, опублікованих російськими ЗМІ, видно, що Григорій Лепс летить в Мілан один. Він має дуже втомлений і змучений вигляд.

Сам артист свій від'їзд ніяк не коментував, як і епатажні витівки, про які "гуде" преса.

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Скандал з Лепсом: подробиці

В останні кілька днів відомий артист-путініст потрапив в центр обговорень через кілька одіозних вчинків. Наприклад, на концерті в Санкт-Петербурзі він прямо під час свого виступу розлючено кинув на сцену мікрофон і пішов за лаштунки. Деякі шанувальники припустили, що у нього проблеми з нервами.

Потім автор хіта "Я уеду жить в Лондон" потрапив в бійку біля пітерського бару. Як повідомляють очевидці, саме артист став ініціатором бійки. У потерпілого діагностували перелом носа і забій колінного суглоба, але пізніше з'ясувалося, що до музиканта він ніяких претензій не має - нібито сторони конфлікту домовилися вирішити суперечку мирно.

Нагадаємо, автору пісні "Я уеду жить в Лондон" Лепсу заборонили в'їзд до Великої Британії за підтримку Путіна.

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