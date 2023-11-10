За її словами, росіянка не проявляє до неї ніякого інтересу.

Українська модель Ангеліна Усанова, яка цього року представлятиме нашу країну на "Міс Всесвіту", розповіла про стосунки з росіянкою Маргаритою Голубєвою.

На своїй сторінці в Instagram вона сказала, що не спілкується з мешканкою країни-агресора. За її словами, вони живуть на різних поверхах, а також не збігаються їхні графіки.

"Представниця Росії не проявляє ніякого інтересу зі мною спілкуватися. Крім того, ми перебуваємо на різних поверхах, в різних групах і маємо абсолютно різні плани в день. Тому ми взагалі не бачимося", - сказала Усанова.

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При цьому Усанова ніяк не прокоментувала ситуацію, коли на вечірці-відкритті конкурсу вона сиділа за одним столом з представницею РФ.

На "Міс Всесвіту" хотіли подружити українку і росіянку

Так, організатори конкурсу посадили за один стіл Усанову і Голубєву. Представниця України не встала і не пішла, проте за її виразом обличчя було помітно, що їй неприємна Голубєва.

Крім того, стало відомо, в якому національному вбранні підкорюватиме членів журі Усанова. Вона вийде на сцену з ангелом в руках.

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