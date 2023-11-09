Однак Усанова була не рада такому знайомству.

18 листопада відбудеться масштабний конкурс краси "Міс Всесвіт", який цього року пройде в Сальвадорі. Учасниці вже прибули на локацію і навіть встигли познайомитися.

Україну цього року представляє Ангеліна Усанова. Дівчина вже побувала на вечірці-відкритті, де її посадили поруч з учасницею з Росії. Судячи з усього, це не сподобалося Усановій, що можна помітити по її виразу обличчя.

Варто відзначити, що росіянка прийшла в сукні багряного кольору. Її образ вийшов дуже символічним, адже Росія нещадно бомбить українські міста і влаштовує геноцид нашого народу.

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Крім того, росіянка заявила, що представляє країну з "найбільшою культурою". Однак вона забула додати, що культура РФ - це ґвалтувати, грабувати, вбивати, знищувати.

Чим відома Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023". Представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2023" 18 листопада 2023 року в Сан-Сальвадорі.

Крім того, Усанова є співачкою, автором пісень, музикантом. Пише і виконує пісні на тему миру, екології та кохання. Також вона володіє статусом майстра йоги.

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