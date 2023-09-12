Вони повідомили, що виключать з конкурсу дівчат, які люблять Росію.

Організатори конкурсу "Міс Україна 2023" заявили, що перевірять всіх учасниць на причетність до Росії. Якщо знайдуться докази того, що дівчата якось пов'язані з країною-агресором, їх виключать.

"Багато людей вже проголосували за учасниць конкурсу, а також досліджували особисті сторінки в соцмережах і розшукали додаткову інформацію про учасниць. У зв'язку з великим запитом громадськості комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За результатами таких досліджень можливі виключення учасниць зі складу конкурсу", - повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Також у заяві йдеться про важливість відокремлювати бездоказові слова від реальних фактів, а також застосування критичного мислення.

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"Як ніколи раніше для України сьогодні важливо, щоб кожен українець мав право на свій голос і свободу вибору", - йдеться в заяві організаторів.

Скандал навколо "Міс Україна 2023"

Комік Андрій Лузан звернув увагу на учасниць конкурсу і з'ясував, що деякі з них танцюють під російську музику, зустрічаються з олігархами з країни-агресора і в цілому тісно пов'язані з РФ.

Більше того, деякі з них мовчать про повномасштабне російське вторгнення.

Також Лузан зазначив, що деякі дівчата, які планують взяти участь у конкурсі, займалися ескортом.

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