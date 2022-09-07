33-річна українська супермодель Аліна Байкова вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у розкішному вбранні.

33-річна українська супермодель Аліна Байкова з’явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у напівпрозорій довгій сукні яскравого червоного кольору. Втім вона зауважила, що червоний в такому випадку - не колір пристрасті, як заведено вважати.

Цим Байкова хоче нагадати світові про те, що Україна зараз в крові від дій російських загарбників.

Відомо, що ця сукня створена українським брендом Tasha Mano.

Відео дня

Нагадаємо, топ-модель Аліна Байкова таємно пронесла український прапор на Каннський кінофестиваль. Так, дівчина сховала його в ліф сукні, а після того, як до неї наблизилися фотографи, дістала жовто-сині прапор і стрічку, щоб привернути увагу до війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: