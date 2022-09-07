Аліна Байкова на червоній доріжці / фото instagram.com/alina_baikova/

33-річна українська супермодель Аліна Байкова з’явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у напівпрозорій довгій сукні яскравого червоного кольору. Втім вона зауважила, що червоний в такому випадку - не колір пристрасті, як заведено вважати. 

Цим Байкова хоче нагадати світові про те, що Україна зараз в крові від дій російських загарбників.

Аліна Байкова на червоній доріжці / фото instagram.com/alina_baikova/
Аліна Байкова на червоній доріжці / фото instagram.com/alina_baikova/

Відомо, що ця сукня створена українським брендом Tasha Mano.

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Сукня, в якій з'явилася Аліна / facebook.com/tashamanobrand/

Нагадаємо, топ-модель Аліна Байкова таємно пронесла український прапор на Каннський кінофестиваль. Так, дівчина сховала його в ліф сукні, а після того, як до неї наблизилися фотографи, дістала жовто-сині прапор і стрічку, щоб привернути увагу до війни в Україні. 

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