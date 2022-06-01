Нещодавно артистка побувала в одному з міст, яке інтенсивно обстрілювалося рашистами.

Співачка Даша Астаф'єва вирушила виступати для військових. З метою безпеки місто свого перебування вона не розкривала, проте показала деякі кадри у себе в Instagram-stories. Зірка зазначила, що після побаченого їй важко дихати.

"Сьогодні ми з хлопцями вперше приїхали підтримати наших захисників. Я дуже хвилювалася. Навіть налажала. Але я не могла не побачити це своїми очима. Не підтримати тих, завдяки кому ми живі. Наші люди найкращі. Ми щодня є прикладом єдності, незламного духу і спраги до свободи! Після побаченого у мене немає сумнівів, що перемога буде за нами", - написала модель і співачка Даша Астаф'єва.

"Відвідали місця, які намагалися "асвабадить"... Після всього побаченого складно навіть дихати. Практично нічого в місті не залишилося цілим. Мені було страшно побачити очі людей, які зустрілися з ворогом наживо. Людей, які, на жаль звикли до такого вигляду свого міста", - додала зірка.

Нагадаємо, Астаф'єва перерахувала 5 секс-символів.

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