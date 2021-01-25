Пара разом вже майже п'ять років.

Український артист Віктор Павлік розповів, що раніше його дружина Катерина Репяхова була дуже ревнивою.

Про це повідомляє ValevskaSHOW.

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За словами артиста, у них з Катериною хороші стосунки. Вони люблять один одного, попри різницю у віці.

"У нас досить велика різниця у віці, майже 30 років. Але в світі багато прикладів таких шлюбів. Тут вік абсолютно ні до чого, якщо між нами хороші відносини, якщо є любов, якщо нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися", - сказав Павлік.

Також він додав, що перші кілька років їхніх стосунків були не зовсім такими як зараз. На цей час Катя набагато краще його розуміє і часто йде на поступки. Він зазначив, що попри юний вік дівчина дуже мудра.

"Ми вже майже 5 років разом, і я відчуваю, що перші кілька років трохи було не так. Вона більш була ревнива, у нас більше було сварок, непорозумінь. А зараз вона мене добре знає. Вона розуміє, що мені 55 років, а їй 26, є трохи різниця. Але вона помітно мені поступається у всьому. Попри те, що вона юна, вже мудра", - додав Павлік.

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Автор: УНІАН