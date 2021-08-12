Деканат університету театру, та імені Карпенка Карого дівчатам не допоміг.

Українська актриса Анастасія Вергелес розповіла, що викладач університету театру і кіно імені Карпенка Карого Володимир Талашко вчиняв протиправні дії на її адресу.

Про це повідомляє НВ.

Дівчина зізналася, що після закінчення першого курсу Талашко почав жартувати на її адресу. Мовляв, він хоче її роздягнути і подивитися на її розмір грудей.

"Я роздяглася, зняла футболку або кофту, я вже не пам'ятаю, залишилася в спідній білизні і зробила етюд", - сказала Вергелес.

Також вона додала, що одного разу поскаржилася своєму батькові і у нього була серйозна розмова з Талашко. Але домагання з боку викладача так і не припинилися. Він морально знищував дівчину своєю поведінкою.

"Ми з дівчатами пішли в деканат, щоб написати заяву про те, що нам хочеться, щоб замінили майстра. Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не призвело; що ви не перші і не останні; у нього є "дах" і це ні до чого доброго не приведе; вас просто виженуть з університету", - говорить актриса.

Читайте також"Було дуже страшно": зірку "В бій йдуть одні старики" звинуватили в численних секс-домаганнях

У зв'язку з цим дівчина вирішила перевступити на паралельний курс, але її не прийняли через дзвінок Талашка. За словами Анастасії, викладач сказав, що вона найкраща його учениця.

"Коли я ходила перевступити на паралельний курс, мені майстер з акторського курсу сказав: "Настю, дивись, ми тебе не приймемо, тому що ми знаємо Талашка, нам не потрібні проблеми. Він нам дзвонив, говорив, що ти найкраща його учениця, ми просто тебе не візьмемо". І мені довелося після закінчення другого курсу вступати заново в Карпенка-Карого на спеціальність диктор і телеведучий на перший курс до іншого майстра", - додала Вергелес.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич