Актора фільму "У бій йдуть одні старики" журналістка назвала "розбещувачем молодих дівчат".

Скандал зі звинуваченнями 75-річного радянського актора Володимира Талашка у численних секс-домаганнях до студенток набуває все більшого масштабу. Тепер інцидент прокоментувала журналістка Яніна Соколова, яка розповіла, що у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого харасмент - не рідкість.

За словами Соколової, яка поділилася своєю думкою про скандал на своїй сторінці у Facebook, в університеті Талашко "такий не один".

Журналістка написала великий текст, у якому розповіла, як жахливо переживають харасмент молоді дівчата. За словами Соколової, жертви секс-домагань бояться розповідати про те, що з ними трапилася така біда.

"Мені важко уявити, що відчуває молода дівчина, яка приїхала з Золотоноші або П‘ятихаток до Києва вчитися, в той момент, коли метр сцени, від якого залежить твоє майбутнє в професії, мацає її тіло і лізе до неї в спідницю, бонусуючи це поцілунками, які він здійснює своїми народно артистськими губами", - написала журналістка.

Окрім цього, Соколова розповіла, що вона сама була жертвою домагань, проте їй вдалося уникнути біди. Журналістка давала "відворот" усім метрам, які робили їй брудні пропозиції.

"Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу один з педагогів мав і до мене схожі спроби, які відбувалися під дією на нього оковитої. Так, педагоги у вузі періодично п‘ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки мовчатимуть. Бо хто вони- народні, а хто ці, інагородні", - зізналася Яніна Соколова.

За словам Соколової, нині університет перетворився на "цвинтар", наразі там панує "лютий ганебний треш". Журналістка публічно звернулася до міністра культури з проханням звернути увагу на цю шокову ситуацію.

Також Соколова звинуватила ректора університету у бездіяльності та залякування персоналу, який намагався створювати опір харасменту. За словами журналістки, їй гидко та соромно через те, що імениті актори домагалися до дівчат, користуючись своїм становищем.

Як повідомляв УНІАН, сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій про те, що актор Володимир Талашко здійснював неправомірні дії на адресу дівчат протягом 20 років.

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Автор: Поліна Кузенко