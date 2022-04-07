Джамала залишила своїх синів у сестри.

Українська співачка Джамала розповіла, що залишила своїх синів у сестри в Туреччині, а сама вирушила на допомогу Україні. Вона дає інтерв'ю закордонним виданням і виступає на благодійних концертах, щоб зібрати гроші для української армії, яка зараз воює з Росією.

"Моє серце розривається кожен день, у мене вина як матері, тому що я залишила своїх дітей. Їм і так зараз важко. Я залишила їх з малознайомими людьми, в новій обстановці, без батька, без мене... Я відчуваю за це провину. Але я думаю, що мої діти зрозуміють і пробачать мені. Я зараз не можу бути просто мамою або просто Джамалою. Я зараз повинна бути голосами людей, які не можуть сказати, які зараз знаходяться в бомбосховищах, яких вбили, зґвалтували. Я повинна розповісти про всі ці жахи", - сказала Джамала в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Вона додала, що зараз її сини хворіють, тому сестрі доводиться бігати з ними по лікарях. А сама Джамала останній раз бачила їх 25 березня.

Нагадаємо, раніше Джамала висловилася про російських зірок з України, які відмовчалися про війну.

Вас також можуть зацікавити новини: