Артистка пояснила своє бачення того, чому ці селебріті мовчать.

Українська співачка Джамала, яка перемогла в Євробаченні 2016, пояснила, чому співак і телеведучий Олександр Ревва, співачка Наташа Корольова, композитор Ігор Крутой, які родом з України, мовчать про війну.

Свою позицію вона пояснила в інтерв'ю "Слава+".

На думку Джамали, дані Артисти можуть думати, що не висловлювати конкретну думку і бути нейтральним - це означає не наживати собі ворогів. Вони нібито вважають, що якщо в ситуації з Кримом це допомогло, то і зараз допоможе. Однак це не так.

"Я можу сказати, що у них Професія закінчилася так само. Якщо вони думають, що перечекають, ситуація пройде і вони відновлять свою концертну діяльність – ні. Вони просто не розуміють цього. Вони і в Європі не зможуть виступати", - прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, які зірки виїхали за кордон після початку повномасштабної війни в Україні.

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