Комік Андрій Щегель оскандалився висловлюванням.

Український гуморист Андрій Щегель потрапив у скандал. Чоловік дав інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, де розповів, що зараз перебуває в Туреччині - туди він втік з України, бо "втомився від війни". Там, за словами Андрія, він "класно проводить час комфортній психологічній обстановці". Коментатори під інтерв'ю написали, що у Щегеля відсутні моральні цінності.

Скандал з Андрієм Щегелем: подробиці

Український стендап-комік покинув Україну на час повномасштабного вторгнення. У цьому він зізнався в інтерв'ю Роману Скрипіну. Гуморист розповів, що зробив це тому, що ідентифікує себе як вільну людину.

"У мене три повістки. Я не боюся воєнкомів, відзначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з**батися, пожити в комфортній психологічній обстановці", - заявив комік.

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Щегель додав, що зараз він знаходиться в Туреччині. Дозвіл на виїзд отримав від міністра культури під приводом того, що їде за кордон збирати гроші для рідної країни, адже є артистом.

Нагадаємо, нещодавно український стендап-комік і музикант Дантес поскаржився на те, що відомим чоловікам стає все складніше отримувати дозвіл на виїзд, тому що деякі артисти залишають Україну і не повертаються.

"Ти подаєш до Міністерства культури запит, показуєш, які у тебе є концерти, і якщо все ок – виїжджаєш", - розповідав артист про процедуру отримання документів, що дозволяють перетнути кордон.

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