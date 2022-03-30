Захід відбувся 29 березня у Великій Британії.

У вівторок, 29 березня, у Великій Британії відбувся Concert For Ukraine-Благодійний музичний вечір за участю Еда Ширана, Каміли Кабельо та інших артистів світового рівня. Від України на концерті виступила Джамала.

В результаті організаторам вдалося зібрати 16 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на допомогу біженцям з України.

Про це пише ВВС.

Організатори Concert For Ukraine заявили, що через менше ніж годину після старту продажів квитків на захід, всі вони були розкуплені. Крім того, концерт транслювали на багатьох популярних стрімінгових сервісах.

Багато учасників концерту одяглися в кольори українського прапора. Переможниця Євробачення-2016 від України Джамала виступила з легендарною піснею "1944".

Нагадавши, "Антитілам" відмовили у виступі на концерті Британії, тому що група воює в ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: