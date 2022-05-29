Слухаємо і насолоджуємося новою піснею Макса Барських.

Український співак Макс Барських, який раніше вступив до лав Збройних сил України, випустив нову пісню українською мовою. Вона отримала назву "Чекай мене".

"Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає повернення кожного з нас. Тому що ми можемо зробити її краще. Чекай мене", - підписав ролик Барських.

"Максе, я зрозуміла, чим відрізняються твої пісні від пісень інших виконавців. У багатьох звучить якась безвихідь, а від твоїх пісень йде тепло, ти завжди бачиш світло! Хочеться слухати і слухати, як мантру", "Прекрасна і тепла пісня", "Ваш спів українською мовою неймовірний", "Ми чекаємо кожного нашого захисника, кожного українця, щоб всі повернулися в рідний дім", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Потап присвятив новий трек українським військовим.

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