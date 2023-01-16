Вікторії Апанасенко не вдалося перемогти, але вона все ж отримала одну з нагород.

Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко забрала одну з головних нагород, яку віддають тим учасницям, які демонструють цінності дружби, різноманітності та веселощів.

Незважаючи на те, що Апанасенко не перемогла на конкурсі і навіть не увійшла в топ-16 найкрасивіших дівчат світу, вона задоволена тим, що саме їй дісталася нагорода Spirit of Carnival Award.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, який вигляд має статуетка.

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Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіту 2022"

Представниця України продемонструвала на конкурсі кілька образів, що символізують війну в Україні.

У півфіналі вона вийшла на сцену в образі воїна світла. В основу вбрання закладено образ Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем у руках. Тому художниця по костюмах Леся Патока зобразила учасницю від України в обладунках, зі зброєю, але одночасно в білій сукні, що говорить про те, що вона несе світло.

Також вона показала розкішну сукню від українського дизайнера з вишитим на грудях синьо-жовтим серцем. Синьо-жовтий колір символізує український прапор - це колір свободи нашого народу.

Хто переміг на "Міс Всесвіту 2022"

14 січня в Новому Орлеані оголосили результати конкурсу "Міс Всесвіт 2022". Переможницею конкурсу краси стала представниця США Р'бонні Габріель. Вона - сьома американка, яка посіла в цьому конкурсі перше місце.

Пізніше стало відомо, що вартість корони переможниці сягає 5,58 мільйонів доларів.

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