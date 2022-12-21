Даний образ отримав назву "Воїн світла". Його створила українська художниця по костюмах Леся Патока.

У мережі показали костюм переможниці конкурсу Міс Україна Всесвіт Вікторії Апанасенко, в якому вона вийде на сцену Міс Всесвіт. Захід відбудеться 11 січня в Новому Орлеані.

Відомо, що образ Вікторії отримав назву "Воїн світла". Над ним працювала відома українська художниця по костюмах Леся Патока, яка співпрацювала з Джамалою, ONUKA та іншими відомими особистостями.

Уточнюється, що в основу закладено образ Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем у руках. Тому Патока зобразила учасницю від України в обладунках, зі зброєю, але одночасно в білій сукні, що говорить про те, що вона несе світло.

Відео дня

Ось як свою роботу прокоментувала сама Леся Патока:

"Нам дуже важливо було створити образ не просто красивої, але і сильної духом дівчини, яка уособлює в собі всю Україну - непохитну, сміливу, вільну. Попри всі складнощі і виклики, ми впоралися зі створенням образу вчасно, адже кожен з нас — воїн у своїй справі".

Над костюмом Леся працювала протягом чотирьох місяців під звуки сирен і без електроенергії.

Що відомо про учасницю від України

Вікторії Апанасенко 28 років. Вона народилася і виросла в Чернігові. Обирали цього року учасницю від України без гучних шоу - оцінювали по тому, що претендентки роблять під час війни, а також перевіряли їхній бекграунд.

У своїй відеовізитці модель сказала, що їде на Міс Всесвіт, щоб ще раз розповісти всім про звірства, які здійснює РФ щодо нашої країни.

Нагадаємо, модель Playboy Астаф'єва заспівала для військових і показала розбиті окупантами місця.

Вас також можуть зацікавити новини: