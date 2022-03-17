26 лютого він потрапив під обстріл.

26 лютого під обстріл російських окупантів потрапив соліст балету Нацональної опери України Артем Дацишин. Внаслідок важкого поранення він потрапив до лікарні. У четвер, 17 березня, стало відомо про його смерть.

Артем Дацишин помер у лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповівши співробітниця Національної опери України Тетяна Боровик у четвер, 17 березня.

"Не можу висловити свою серцеву біль, що переповнює мене! Світла пам'ять тобі! Хто зможе попрощатися з другом, 18.03.22 об 11.00 кремація на Байковому кладовищі", - написала Боровик.

Нагадаємо, другий антивоєнний концерт від Оксімірона під назвою " RAW " відбудеться в Лондоні 24 березня 2022. Весь прибуток від концерту буде переведений в благодійну недержавну польську організацію "Fundacja Świętego Mikołaja", що допомагає дітям українських біженців.

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