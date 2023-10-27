Він кілька разів потрапляв під обстріл.

Український співак і військовий ЗСУ Віталій Козловський кілька місяців перебував на передовій, де захищав нашу країну від російських загарбників.

Як розповіла його подруга Аліна Шаманська, він потрапляв під обстріли. Під час одного з них він ледь не загинув.

"Я бачила, як він стріляє. Він сидить в окопах, потрапляв під обстріл, після якого ледь не загинув. Він прощався з життям і думав, що це його останній день", - сказала Шаманська у своєму подкасті "Розлючена".

Вона додала, що побратими Козловського до кінця не вірили, що він дійсно візьме в руки зброю і піде захищати Україну. За словами Шаманської, вони думали, що він пройде навчання і на цьому все закінчиться.

Нагадаємо, у червні 2023 року Віталій Козловський отримав повістку. Він відразу ж з'явився у військкомат і незабаром відправився на бойову підготовку. Потім він склав присягу українському народу і поїхав на фронт.

Кілька місяців він перебував на передовій, а після сказав, що більше не служить у Нацгвардії. Його перевели в іншу частину, проте куди саме - невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: