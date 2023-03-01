Шанувальники вже оцінили нову варіацію пісні.

Популярна співачка Надя Дорофєєва переспівала українську народну пісню "Цвіте терен", яка увійшла до альбому "ДНК" з каверами відомих артистів на українські пісні.

"Зараз українська народна пісня - це не просто модний тренд. Це велика сила, яка пробуджує в нас наше коріння. Сьогодні вийшов альбом "ДНК", в якому сучасні українські артисти переспівують улюблені народні пісні – до нього приєдналася і я з піснею "Цвіте терен". Спасибі, що запросили мене в цей важливий проект", - написала Додо в Instagram.

Як відреагувала мережа

"Це круто!"

"Вау"

"Це просто магічно"

"Надю, вогонь"

Варто зазначити, що з початку повномасштабного російського вторгнення Надя Дорофєєва перейшла на українську мову. Зараз вона випускає пісні тільки державною мовою, серед яких "Щоб не було", "Крапають", "У твоїй душі", "Вотсап".

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва виконала останню волю свого фаната з ВСУ.

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