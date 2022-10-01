Співачка зазначила, що не встигає прийти в себе після всіх новин про обстріли РФ.

Українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва поділилася селфі, де вона має дуже сумний і навіть заплаканий вигляд. Вона показала, що, як і всі українці, вкрай емоційно і з болем переживає всі новини про обстріли за останні дні. Нове селфі зірка запостила у своєму Instagram-блозі.

"Не встигаю прийти до тями серед усіх новин. Серце розривається від жорстокості ворога. Почуття спустошення і відчаю. Зробила вчора опитування в сторіс і отримала сотні таких же "важких" повідомлень. Друзі, давайте триматися разом", - написала Дорофєєва.

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Також вона додала, що хоч якось абстрагуватися від того, що відбувається їй допомагає музика.

"Я лікуюся музикою. Вона допомагає мені хоч на час "злетіти". Думаю, творчість всім в змозі хоч трохи допомогти. Фільм, малювання, вірші, танці. Допомагайте самі собі. Крім нас цього ніхто не зробить", - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, Даша Кацуріна розкрила правду про розлучення з бойфрендом Дорофєєвої.

Також УНІАН писав, що Надя Дорофєєва зворушила публіку кумедними дитячими фотографіями.

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