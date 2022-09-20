Саме архівні знімки, на яких виконавиця ще дитина, стали ілюстраціями до нового альбому.

Українська співачка Надя Дорофєєва після повномасштабного вторгнення РФ почала українізувати свою творчість. Так, восени цього року вона випустила перший україномовний альбом. Він отримав назву "Сенси". Обкладинкою до альбому стала дитяча кумедна фотографія знаменитості.

Зараз у своєму Instagram-блозі Надя виклала більше дитячих кумедних фото. На них вона то позує, то спеціально кривляється в кадр. Шанувальників ці знімки дуже розчулили.

У добірку потрапили різні знімки: від найменшого віку до того часу, коли майбутня зірка ходила в школу.

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"Спасибі всім, хто слухає і підтримує мій альбом!"- написала знаменитість в коментарі до публікації.

"Боже, яка мила на всіх фотках", "Ти з дитинства мила була! А в альбомі немає найулюбленішою, тому що всі подобаються", "Тобі так пасує глибина", "Вау! Надя така мила в дитинстві", - написали фанати під публікацією Дорофєєвої в Instagram.

Нагадаємо, бойфренд Дорофєєвої Кацурін поділився "хоум відео".

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