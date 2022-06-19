Так співачка вшанувала пам'ять тата в день батька, який відзначається 19 червня.

Виконавиця Надя Дорофєєва, яка вже понад рік є сольною виконавицею, опублікувала у себе в Instagram-блозі знімок з покійним татом. Йдеться про вітчима Олексія, з яким почала жити мама Дорофєєвої, коли дівчинці було три роки. Пост співачка вирішила зробити з нагоди Дня батька, який в Україні відзначають у неділю, 19 червня.

"У мене було два тата і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей пост про тата Льошe, якого вже немає поруч зі мною... Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх і вчитися співати і виступати. Він навчив мене позувати, тому що любив фотографувати мене. Він показав мені величезну кількість класних українських пісень, однією з наших з ним улюблених була "Росте черешня в мами на городі" Анатолія Горчинського... Тато, я все пам'ятаю і ціную", - зворушливо згадала знаменитість.

В одному зі своїх архівних інтерв'ю Дорофєєва розповіла, що зі своїм біологічним татом Вовою вона спілкувалася регулярно, так що ніколи не відчувала себе обділеною увагою і хвалилася в школі, що у неї два тата.

Нагадаємо, в День батька 2022 УНІАН розповів про п'ять зіркових чоловіків, які блискуче справляються зі своєю роллю у вихованні дітей. Серед них співак Віктор Павлік, гуморист Євген Кошовий, телеведучий Юрій Горбунов та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: