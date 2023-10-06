Співачка спростувала чутки про вагітність, а також зізналася, чи хоче стати матір'ю.

Співачка і тренер шоу "Голос країни-13" Надя Дорофєєва прокоментувала інформацію про те, що вона нібито вагітна. Зірці вже не вперше доводиться реагувати на подібні чутки.

"Я можу нарешті сказати вам правду. Ні, я не вагітна", - заявила Дорофєєва в ефірі "Нашого радіо".

Окрім цього, співачка вперше розповіла, чому у неї поки що немає дітей. Артистка натякнула на те, що через щільний графік та постійні стреси вона й не думає про вагітність.

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"Якщо вже й людина й захоче, то це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку", - зізналася Дорофєєва.

Також зірка розповіла, якою вона буде матір'ю. За словами співачки, для своєї дитини вона стане суворою та амбіційною мамою, та виступатиме у ролі продюсера.

"Я буду як моя мама, хоча її складно назвати суворою", - пояснила співачка.

Надя Дорофєєва - останні новини

Нагадаємо, співачка живе у шлюбі з Михайлом Кацуріним. Разом вони випускають нові пісні та знімають кліпи. До цього Дорофєєва була дружиною Вови Дантеса, але у 2022 році вони розлучилися.

А декілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дорофєєва вагітна первістком. Її нібито помітили в клініці у лікаря-гінеколога. Але згодом співачка показала свій животик та довела, що усі чутки не мають відношення до реальності.

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