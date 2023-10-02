У новому відео вона показала свій животик.

Популярна співачка і тренер шоу "Голос країни-13" Надя Дорофєєва відреагувала на новину про свою першу вагітність. Артистка зняла відео, в якому танцювала під свій трек "Кохаю, але не зовсім".

У кадрі вона постала в джинсах, топі і бомбері, який вирішила не застібати, щоб продемонструвати свій плоский животик. У той же час Додо показала заголовки ЗМІ, які пишуть про те, що вона чекає на первістка.

Ймовірно, таким відео зірка вирішила спростувати всі чутки, які почали поширюватися після відео блогера Богдана Беспалова.

Зазначимо, блогер, посилаючись на свої джерела, повідомив, що Дорофєєву нещодавно помітили в клініці. Дівчина нібито відвідувала лікаря, який веде її вагітність.

"Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це здійсниться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя", - сказав Беспалов.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зізналася, чи співає російською за кордоном.

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