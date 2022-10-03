Це вже не перший посил до Примадонни, який транслюють прямо з фасаду будівлі.

До Алли Пугачової звернулися з фасаду Останкінського телецентру. Як пишуть росЗМІ, там транслювали фразу: "Алла, так нах*я ти взагалі приїжджала?" Це безпосередньо пов'язано з недавніми подіями, коли перед початком навчального року співачка з дітьми повернулися в свій особняк в селі Грязь, а в кінці вересня поїхала звідти.

До слова, після її від'їзду в ЗМІ з'явилася інформація, що Алла Пугачова і Максим Галкін остаточно вирішили розірвати всі зв'язки з Росією. Відомо, що приїзд Примадонни був для того, щоб забрати зі школи документи дітей, а також, щоб підготувати документи до продажу будинку в Підмосков'ї. Сама зірка і її чоловік-комік це ніяк не коментували.

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Нагадаємо, коли Пугачова поїхала з РФ, рухомий рядок на будівлі Останкінського телецентру транслювала фразу: "Алла, добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут всіх за*бала". Так зірці вирішили помститися за те, що її чоловік відкрито підтримав Україну, а вона промовчала, очевидно, погодившись з його позицією.

Після цього також було звернення: "Алла, де чоловіка про*бала?" Воно було пов'язано з тим, що до початку вересня співачка повернулася в РФ без Галкіна.

Також УНІАН писав, що у Путіна відреагували на заклик Пугачової визнати її "іноагентом".

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